Печальная весть

Ушёл из жизни доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Александр Команджаев. Автор более 150 научных и учебно-методических работ, десятка монографий, он широко известен и за пределами Калмыкии.

Область его научных интересов – аграрная и история кочевых народов России. В 2012 году решением Ученого Совета КалмГУ была открыта научная школа «Кочевые народы Европейской России в XVII – начале ХХ вв.: общество, политика, экономика».

Её руководителем был назначен профессор Команджаев. Он внес значительный вклад в отечественную науку и в летопись достижений КалмГУ.