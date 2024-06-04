Завершила работу восьмая, внеочередная, сессия Народного Хурала - Парламента Республики

В повестке дня значилось 10 вопросов. Главный – это назначение и утверждение даты выборов Главы Калмыкии. В соответствии с требованием законодательства предлагается назначить выборы на 8 сентября, это и срок истечения полномочий.

Спикер -Артем Михайлов прокомментировал принятое и утвержденное депутатами Хурала Постановление.

Кроме этого, депутаты единогласно утвердили Николая Орзаева на должность Председателя Контрольно-Счетной палаты Республики. Его кандидатура была представлена Главой республики. Николай Орзаев также получил положительное заключение Счетной палаты РФ. Парламентарии рассмотрели еще ряд кадровых вопросов.

Так, Фёдор Дегтяренко назначен на должность мирового судьи судебного участка № 4 Элисты. Артем Ключеров утвержден мировым судьей судебного участка Яшкульского района. Также избраны представители Народного Хурала в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Калмыкии.