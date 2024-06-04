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5 июня, 13:34
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Калмыцкие спортсмены успешно выступили на Чемпионате России борьбы на поясах

Калмыцкие спортсмены успешно выступили на Чемпионате России борьбы на поясах

В соревнованиях, которые проходили в Перми, за путевку на Чемпионат мира боролись более 300 спортсменов из 30 регионов страны. По итогам поединков в классическом стиле Санджи Каруев завоевал золотую медаль в весовой категории 90 кг, второе место в категории 62 кг у Леонида Савхаева, а в вольном стиле Сергей Манджиев взял бронзу.

Каруев и Савхаев в составе сборной России выступят на Чемпионате Мира, который состоится в начале августа в Монголии.

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Фото: Министерство физической культуры и спорта Республики Калмыкия

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