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5 июня, 08:08
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В Калмыкии столбики термометров могут достигнуть 40-градусных отметок и даже их превысить

В Калмыкии столбики термометров могут достигнуть 40-градусных отметок и даже их превысить

Таким прогнозом поделились синоптики центра погоды «Фобос». Высокая температура ожидается также в Астраханской и Волгоградской областях. А связано это с тем, что территория Европейской России в ближайшее время окажется под влиянием жарких и сухих воздушных масс из Африки.

Дополнительный импульс прогреву земли придаст малооблачная погода. В Южном федеральном округе температура окажется выше климатической нормы на 4-9 градусов практически до конца недели.

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