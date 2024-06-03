В Калмыкии столбики термометров могут достигнуть 40-градусных отметок и даже их превысить

Таким прогнозом поделились синоптики центра погоды «Фобос». Высокая температура ожидается также в Астраханской и Волгоградской областях. А связано это с тем, что территория Европейской России в ближайшее время окажется под влиянием жарких и сухих воздушных масс из Африки.

Дополнительный импульс прогреву земли придаст малооблачная погода. В Южном федеральном округе температура окажется выше климатической нормы на 4-9 градусов практически до конца недели.