Яркая комета Lemmon приблизится к Земле.

21 октября комета окажется на самом близком расстоянии от нашей планеты — около 89 миллионов километров.

Увидеть её можно в безоблачную ночь за городом, вдали от искусственного света. Но особенно яркой она получится на снимках, сделанных на камеру с хорошей светочувствительностью. Фотографам откроется «исключительно красивое зрелище», — обещают учёные.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.