Ветеринары Элисты провели профосмотр редкого пациента— сервала

Хозяева Яши, такую кличку они дали питомцу, ответственно подходят к здоровью 10-месячного хищника семейства кошачьих.

Родом они из африканского континента. В Древнем Египте этих кошек считали священными животными, настоящими божествами. В Европе они появились в конце XIX века. Котята этой породы стоят огромных денег. Из-за меха, напоминающего окрас гепарда, животные подвергаются истреблению.

А вот Яше повезло с хозяевами, они регулярно приводят любимого питомца на профилактические осмотры к местным Айболитам.

Фото: Управление ветеринарии Республики Калмыкия