️Прокуратура Элисты приняла меры прокурорского реагирования в связи с нарушениями по содержанию территорий в городе.

Они выявлены в работе управляющих компаний, школ и дорожных служб.

Пятнадцать компаний, занимающихся содержанием дворовых территорий многоквартирных домов, не очищали их и не проводили обработку от снега. Их директорам прокурор города внес представления.

Администрации школ не в полной мере исполняли обязанности по очистке кровли и прилегающих территорий от наледи. Это было сделано только после вмешательства прокуратуры.

Также нарушения по несвоевременной очистке проезжей части от снега выявлены в работе муниципального предприятия «Горзеленхоз». Ему и руководителю городского управления также внесены представления.

