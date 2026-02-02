3 февраля, 23:45
3 февраля, 20:33
НовостиСобытие

Ушла звезда, остался свет

Сегодня не стало Светланы Жильцовой — легенды советского телевидения, голоса, который был родным для миллионов. Её улыбка и спокойный голос сопровождали целые поколения: она вела «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник» и была первой ведущей КВН в паре с Александром Масляковым.

Её путь на экране начался со случайности, но стал судьбой. Светлана Алексеевна пришла на телевидение без актёрского образования, но с редким даром искренности. Она блистала в «Песне года», умела успокоить и примирить, а её дом был открыт для друзей.

В начале 90-х она тихо ушла из эфира, чтобы посвятить себя семье и преподаванию. Она оставила после себя не только яркую карьеру, но и память о настоящем, тёплом человеке, чей свет продолжает жить в сердцах зрителей.

