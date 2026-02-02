У жителя Приютненского района за повторное вождение в нетрезвом виде конфискован автомобиль.

Ранее водитель уже привлекался к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Несмотря на это, он вновь сел за руль в нетрезвом виде. Его действия пресекли сотрудники ГИБДД на федеральной трассе.

По решению суда осуждённый лишён права управления транспортом на два года и шесть месяцев и привлечён к обязательным работам. Автомобиль марки «Opel Vectra» конфискован и обращён в доход государства.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия