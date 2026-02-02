Замерзшего кудрявого пеликана спасла жительница поселка Улан-Хол Лаганского района.

Птица занесена в Красную книгу России. Об этом сегодня нам сообщили сотрудники заповедника «Черные земли». Пеликан - одна из самых редких птиц для региона. Сейчас пернатый содержится в непривычной для него среде обитания - в сарае. Хотя ему создали все условия для того, чтобы он окреп и набрался сил. Находка Аси Тагривердиевой стала объектом особой заботы всей ее семьи.

📼 Вот, что рассказала женщина об истории чудесного спасения.