3 февраля, 23:44
 -9 °C
90,72
76,98
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 февраля, 20:27
НовостиСобытие

Замерзшего кудрявого пеликана спасла жительница поселка Улан-Хол Лаганского района.

Птица занесена в Красную книгу России. Об этом сегодня нам сообщили сотрудники заповедника «Черные земли». Пеликан - одна из самых редких птиц для региона. Сейчас пернатый содержится в непривычной для него среде обитания - в сарае. Хотя ему создали все условия для того, чтобы он окреп и набрался сил. Находка Аси Тагривердиевой стала объектом особой заботы всей ее семьи.

📼 Вот, что рассказала женщина об истории чудесного спасения.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия