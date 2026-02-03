В Калмыкии вынесен приговор по уголовному делу о смертельном ДТП, в котором погибли семь человек.

42-летний житель Волгоградской области признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем гибель людей.

Суд установил, что 19 мая 2025 года водитель рейсового автобуса, находясь в состоянии наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на федеральной трассе Р-22 «Каспий» и совершил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате аварии семь пассажиров микроавтобуса получили смертельные травмы. Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишил права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия