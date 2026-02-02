3 февраля, 23:44
 -9 °C
90,72
76,98
3 февраля, 20:30
НовостиСобытие

Калмыкия сегодня оказалась в плену непогоды.

От колебания температуры воздуха от 0 до минус 7 и моросящих осадков на дорогах образовалась наледь. За день в травмпункт республиканской больницы за помощью обратились более 50 человек. Из них 10 пациентов оказались на больничной койке. Из-за плотной корки льда на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Кетченеровском районе образовался многокилометровый затор. На подъезде дежурят экипажи ДПС, они проводят разъяснительную работу. По данным навигаторов, затор ещё не устранён.

📼Подробнее в видеоматериале

