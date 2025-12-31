29 января, 14:26
 1 °C
91,3
76,27
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 января, 11:21
НовостиСобытие

В Юстинском районе семье погибшего героя помогли похоронить бойца на родине.

В Юстинском районе семье погибшего героя помогли похоронить бойца на родине.

В региональное отделение Госфонда «Защитники Отечества» летом 2025 года обратилась сестра военнослужащего Елена Сангаджиева. Ее брат Евгений погиб при выполнении боевой задачи в ноябре 2023 года. Семья долго не знала о его местонахождении.

Специалисты направили обращение в соответствующие ведомства, включая военную прокуратуру. В октябре 2025 года защитника похоронили на малой родине.

«Очень благодарна фонду «Защитники Отечества» и нашему социальному координатору Александре Каюковой. Была проведена большая кропотливая работа, благодаря чему наш Женя похоронен на родной земле»,— поделились родные героя.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия