В Юстинском районе семье погибшего героя помогли похоронить бойца на родине.

В региональное отделение Госфонда «Защитники Отечества» летом 2025 года обратилась сестра военнослужащего Елена Сангаджиева. Ее брат Евгений погиб при выполнении боевой задачи в ноябре 2023 года. Семья долго не знала о его местонахождении.

Специалисты направили обращение в соответствующие ведомства, включая военную прокуратуру. В октябре 2025 года защитника похоронили на малой родине.

«Очень благодарна фонду «Защитники Отечества» и нашему социальному координатору Александре Каюковой. Была проведена большая кропотливая работа, благодаря чему наш Женя похоронен на родной земле»,— поделились родные героя.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия