28 января, 17:58
НовостиСобытие

В Калмыкии продолжится федеральная программа по лесовосстановлению.

В Калмыкии продолжится федеральная программа по лесовосстановлению.

Об этом в рамках «Правительственного часа» в Совете Федерации сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. Программа включает подготовку участков, высадку саженцев и приобретение профессиональной техники для региона.

Эта новость прозвучала в ходе весенней сессии Совета Федерации, где основными приоритетами были названы поддержка регионов, социальные инициативы и задачи Года единства народов России. Также на заседании обсуждались законопроекты об ускоренной помощи участникам СВО и поддержке граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Фото: Байир Путеев | Калмыкия

