️В Юстинском районе мужчина будет привлечён к ответственности за угрозу убийством.

В полицию обратилась местная жительница с просьбой привлечь к ответственности своего мужа.

Проверка установила, что накануне между супругами произошёл конфликт, во время которого мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал женщине убийством, используя кухонный нож. Злоумышленник был задержан.

Дознаватель проводит мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Фото: МВД Калмыкии