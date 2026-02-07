️В Юстинском районе мужчина будет привлечён к ответственности за угрозу убийством.
В полицию обратилась местная жительница с просьбой привлечь к ответственности своего мужа.
Проверка установила, что накануне между супругами произошёл конфликт, во время которого мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал женщине убийством, используя кухонный нож. Злоумышленник был задержан.
Дознаватель проводит мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Фото: МВД Калмыкии