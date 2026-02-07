В Калмыкии подходит к концу зимовка сельхозживотных.

Профильный министр Тимур Гаваев посетил одно из ведущих, селообразующих предприятий Приютненского района. Здесь созданы оптимальные условия для содержания и откорма крупного рогатого скота в зимний период: автоматизированные системы кормления, просторные загоны. За последние несколько лет в республике построено более 100 современных откормочных комплексов, что существенно укрепило АПК.

📼Подробнее в видеоматериале