9 февраля, 14:38
НовостиСобытие

В Калмыкии подходит к концу зимовка сельхозживотных.

Профильный министр Тимур Гаваев посетил одно из ведущих, селообразующих предприятий Приютненского района. Здесь созданы оптимальные условия для содержания и откорма крупного рогатого скота в зимний период: автоматизированные системы кормления, просторные загоны. За последние несколько лет в республике построено более 100 современных откормочных комплексов, что существенно укрепило АПК.

📼Подробнее в видеоматериале

