В смертельном ДТП в Калмыкии в одной из машин находились трое сотрудников уголовного розыска и разыскиваемый житель Волгограда.

Столкновение автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Ларгус» произошло 8 февраля на 170-м километре трассы Р-22 «Каспий». Погибли три человека, шестеро госпитализированы.

ГУ МВД по Волгоградской области сообщило, что в одной из машин находились трое сотрудников уголовного розыска и разыскиваемый житель Волгограда. Полицейские находились в служебной командировке.

По факту происшествия проводится проверка для принятия процессуального решения.