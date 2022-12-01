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1 марта, 09:06
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В Салынтугтунской школе открыли Парту Героя

В Салынтугтунской школе открыли Парту Героя

Она посвящена памяти Эрдни Деликова. Он первым из уроженцев Республики Калмыкия удостоился высокого звания Героя СССР. В торжественном мероприятии приняли участие педагоги, обучающиеся школы, а также Администрация Салынтугтунского СМО.

Право открыть Парту Героя было предоставлено командиру юнармейского отряда "Деликовцы" Баиру Басангову. Первыми за Парту Героя сели отличники учебы, призеры олимпиад и творческих конкурсов, ученицы 7 класса Энкира Ангрикова и Байна Буватинова.

Фото: vk.com/public217789958

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