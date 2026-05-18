Калмыкия представила свой инвестиционный потенциал на международном экономическом форуме

Он проходит в Харбине (КНР). Цель участия делегации степного региона в Российско-Китайском форуме - возможность обрести надежных партнеров, налаживание сотрудничества с представителями деловых кругов Поднебесной, презентация потенциала республики, как перспективной для инвестиций. На полях форума сделан акцент на ключевых направлениях экономики региона: агропромышленном комплексе, зелёной энергетике, топливно-энергетическом комплексе, производстве строительных материалов и логистике. Главными преимуществами Калмыкии являются выгодное географическое положение, наличие международного аэропорта с возможностью обслуживать крупнейшие воздушные судна, ресурсная база в виде возобновляемых источников энергии и разведанных запасов углеводородов, а также одна из самых привлекательных систем поддержки инвесторов в стране. В последнем убедился китайский инвестор, уже работающий в республике. Калмыкия обладает готовыми площадками – это действующий в столице Агропромышленный парк и планируемая к открытию на его базе в этом году особая экономическая зона «Элиста», которая будет охватывать четыре приоритетных направления производства: товаров народного потребления, строительных материалов, оборудования и логистическую деятельность.

