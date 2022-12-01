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28 февраля, 15:15
Новости

В Калмыкии стартовал второй республиканский вокально-инструментальный конкурс "Хаврин дун"

В Калмыкии стартовал второй республиканский вокально-инструментальный конкурс "Хаврин дун"

Об этом сообщает пресс–служба регионального Минкульта. Организатором конкурса весенней песни выступает Национальный оркестр Калмыкии при содействии профильного министерства. К участию приглашаются творческие коллективы и солисты. Уровень образования и мастерства не важен, а возраст участников — от 7 лет и старше.

Музыкантов будут оценивать в нескольких номинациях: эстрадный, народный и академический вокал, инструментальное исполнительство. Конкурс будет проходить в три тура с 16 марта по 22 апреля. Отметим, прием заявок продлится до 15 марта.

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