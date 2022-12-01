В Калмыкии стартовал второй республиканский вокально-инструментальный конкурс "Хаврин дун"

Об этом сообщает пресс–служба регионального Минкульта. Организатором конкурса весенней песни выступает Национальный оркестр Калмыкии при содействии профильного министерства. К участию приглашаются творческие коллективы и солисты. Уровень образования и мастерства не важен, а возраст участников — от 7 лет и старше.



Музыкантов будут оценивать в нескольких номинациях: эстрадный, народный и академический вокал, инструментальное исполнительство. Конкурс будет проходить в три тура с 16 марта по 22 апреля. Отметим, прием заявок продлится до 15 марта.