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1 марта, 09:07
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Учащиеся Детской школы искусств №2 стали лауреатами Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Pro- талантливое будущее"

Учащиеся Детской школы искусств №2 стали лауреатами Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Pro- талантливое будущее"

Мероприятие проходило в Ростове-на-Дону и собрало юных исполнителей со всей страны. Одними из триумфаторов фестиваля-конкурса стали учащиеся отделения "Калмыцкие народные инструменты" ДШИ №2, они завоевали девятнадцать наград.

Фото: Администрация г.Элиста

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