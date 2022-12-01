1 марта, 09:07
Учащиеся Детской школы искусств №2 стали лауреатами Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Pro- талантливое будущее"
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Мероприятие проходило в Ростове-на-Дону и собрало юных исполнителей со всей страны. Одними из триумфаторов фестиваля-конкурса стали учащиеся отделения "Калмыцкие народные инструменты" ДШИ №2, они завоевали девятнадцать наград.
Мероприятие проходило в Ростове-на-Дону и собрало юных исполнителей со всей страны. Одними из триумфаторов фестиваля-конкурса стали учащиеся отделения "Калмыцкие народные инструменты" ДШИ №2, они завоевали девятнадцать наград.
Фото: Администрация г.Элиста