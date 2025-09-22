В рамках III Международного Буддийского Форума, на территории города Элиста будет ограничено движения транспорта в период времени с 23 по 28 сентября.
Власти призывают горожан заранее планировать маршруты и отдавать предпочтение общественному транспорту. Наиболее значительные ограничения коснутся центральных улиц — Клыкова, Илюмжинова и Ленина, а также парковочных зон у главных культурных и религиозных объектов. Общественный транспорт продолжит работу по скорректированным маршрутам.
Фото: Город Элиста