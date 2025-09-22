По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств в особо крупном размере

На основании проверки, инициированной прокуратурой Черноземельского района, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора сельскохозяйственного предприятия. Установлено, что в июле-августе 2020 года он присвоил 1,2 млн рублей, полученных за реализацию овец, принадлежащих предприятию. Деньги не были внесены в кассу, а использованы в личных целях.

Материалы направлены в следственные органы. Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Прокуратура района контролирует ход расследования.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия