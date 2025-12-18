Сегодня первый лунный день (Новолуние)

Он наступил примерно в 04:44 по московскому времени. Считается, что это время обновления, отдыха и планирования. Момент, когда Луна находится между Землей и Солнцем является отличным для очищения и начала новых проектов. Предки современных калмыков верили, что именно сегодня на Землю приходит Хозяин года - Җилин эзн. Это случается в 1-ый, 2-ой, 3-ий лунные дни. То есть 20, 21, 22 декабря. В связи с его приходом существует древний обычай.

Считается, что в эти дни закладываются закрома вашего благополучия и благосостояния. Собирается Кишг на год вперед. Поэтому существовал своеобразный Цер - в эти дни ничего не выносить из дому, даже мусор, воздерживаться от любой помощи, включая деньгами. Даже щепотку соли или кусочек хлеба одалживать, например, соседям. Считалось, что через знакомых людей вас искушают и провоцируют

Что касается покупок, это не возбраняется. Так как, вы в обмен на деньги приобретаете товар и несете домой. А если в эти дни пришел гость, неважно, ожидаемый или нежданный, то его следует пригласить к столу и угощать самым лучшим. Ибо за его спиной стоит Җилин Эзн и смотрит, насколько вы гостеприимны и щедры. А значит, и он проявит щедрость по отношению к вам или накажет лишениями. Желательно, чтобы в доме были пища, порядок и радушие.

Вот такой интересный обычай. А следовать или не следовать решать вам. Но если случится какая-то нестыковка, не стоит огорчаться, ибо спокойный и радостный ум - главнее всего.

В жизни всякое бывает, и если ну никак не получается соблюсти Цер - включайте мотивацию. Вашими действиями должны двигать чистые помыслы, пожелания и намерения.