20 декабря, 12:51
НовостиСобытие

Президент в прямом эфире подвёл итоги года и ответил на вопросы журналистов и жителей страны.

Владимир Путин высказался по всем основным темам, волнующим наибольшее количество россиян, и сам получил важнейшую информацию «с мест». «Итоги года» – уникальное по формату и масштабу событие, которое обеспечивает диалог власти и общества. «Итоги года с Владимиром Путиным» – это уже традиционное и знаковое мероприятие, которое однозначно станет событием недели как для России, так и для всего мира. В этом году оно отметилось новыми рекордами: 4,5 часа общения и 3 миллиона обращений. Все вопросы были очень грамотно сгруппированы по блокам – это помогло Президенту за несколько часов затронуть все животрепещущие темы: семейная политика, поддержка бойцов, налоги, экономика, молодёжь. Основной упор был сделан на запросы людей

