НовостиСобытие

Спасатели Калмыкии подарили детям из социального приюта праздник в рамках акции «35 добрых дел»

В год 35-летия МЧС России сотрудники Главного управления МЧС по Республике Калмыкия посетили социальный приют для детей и подростков. Акция прошла в тёплой неформальной обстановке: спасатели привезли ребятам развивающие игры, необходимые вещи и сладкие подарки.

«Для нас крайне важно не только оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях, но и дарить детям ощущение безопасности, заботы и простой человеческой радости, — поделился один из сотрудников МЧС. — Видеть их улыбки — это лучшая благодарность», - сказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия Дорджи Чемидов.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

