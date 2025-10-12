В проекте Федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов предусмотрены дополнительные субсидии регионам на здравоохранение.

Об этом сообщил Бадма Башанкаев после обсуждения на заседании Комитета по охране здоровья. На нем парламентарии рекомендовали принять поправки во втором чтении к проекту главного финансового документа в разделе «здравоохранение».

Например, поправки предполагают увеличение межбюджетных трансфертов бюджетам регионов. В ближайшие три года они возрастут на 3 миллиарда рублей на проведение массового обследования новорожденных детей на врожденные или наследственные заболевания.

Также в 2026 году вырастет объем трансфертов региональным центрам, оказывающим медицинскую помощь больным с сахарным диабетом. Были дополнительно распределены ранее зарезервированные средства на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами: 5,8 миллиарда рублей в 2026 году, 21,1 миллиарда рублей в 2027 году и 28,5 миллиарда рублей в 2028 году.

На прививочную кампанию планируется выделить в 2026 году дополнительно более 5 миллиардов рублей. Кроме того, поправки увеличивают грант Фонду поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными.

Также была поддержана поправка о расширении в 2026 году лекарственного обеспечения пациентам по программе «14 высокозатратных нозологий» на сумму более 4 миллиардов рублей. Следующая касается создания Центров высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации участников СВО в 2026-2028 годах на общую сумму свыше 3,3 миллиарда рублей.

Добавим, что проект Федерального бюджета планируется к рассмотрению на пленарном заседании 18 ноября.

