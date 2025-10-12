13 ноября, 14:54
13 ноября, 10:27
НовостиСобытие

В Малодербетовском районе сотрудники полиции изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы.

В Малодербетовском районе сотрудники полиции изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы.

Мероприятие проводилось в рамках оперативно-разыскных действий.

При обследовании домовладения были обнаружены малокалиберная винтовка, 79 патронов различного калибра и металлическая банка с порохом массой около 800 граммов. Проверка установила, что мужчина не имел разрешения на хранение оружия.

Изъятые предметы направлены на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Фото: МВД Калмыкия

