В Малодербетовском районе сотрудники полиции изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы.
Мероприятие проводилось в рамках оперативно-разыскных действий.
При обследовании домовладения были обнаружены малокалиберная винтовка, 79 патронов различного калибра и металлическая банка с порохом массой около 800 граммов. Проверка установила, что мужчина не имел разрешения на хранение оружия.
Изъятые предметы направлены на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Фото: МВД Калмыкия