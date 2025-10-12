13 ноября, 14:55
 12 °C
94,19
81,29
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 ноября, 10:30
НовостиСобытие

Минсельхоз Калмыкии опроверг фейк.

Минсельхоз Калмыкии опроверг фейк.

Фальсифицированный Указ «О мерах по оказанию адресной поддержки пенсионерам и малоимущим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» распространяется в местных чатах. Документ якобы подписан главой региона Бату Хасиковым.

В ведомстве отметили, что эта информация является недостоверной. В «документе» пенсионеров и малоимущих называют «нищими», которых будут обеспечивать продуктами питания.

В Минсельхозе призвали доверять только проверенным источникам информации и официальным аккаунтам органов власти республики, а также не распространять сомнительные публикации.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия