Минсельхоз Калмыкии опроверг фейк.

Фальсифицированный Указ «О мерах по оказанию адресной поддержки пенсионерам и малоимущим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» распространяется в местных чатах. Документ якобы подписан главой региона Бату Хасиковым.

В ведомстве отметили, что эта информация является недостоверной. В «документе» пенсионеров и малоимущих называют «нищими», которых будут обеспечивать продуктами питания.

В Минсельхозе призвали доверять только проверенным источникам информации и официальным аккаунтам органов власти республики, а также не распространять сомнительные публикации.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии