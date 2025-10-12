Сегодня в Национальном историческом музее Беларуси состоится открытие выставки «Кочевой быт калмыков», в которой представлены уникальные экспонаты из фондов Нацмузея им. Н. Пальмова.

Как отмечают сотрудники, это не просто экспозиция, а живая эстафета времени, открывающая новые горизонты культурного сотрудничества между Беларусью и Калмыкией. Гостей выставки ждёт увлекательное путешествие в мир древней цивилизации кочевников Великой степи. Посетители смогут погрузиться в атмосферу «ишкя гер», познакомиться с его традиционным убранством, бытовыми принадлежностями и предметами религиозного назначения.