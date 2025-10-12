Сегодня в Национальном историческом музее Беларуси состоялось открытие выставки «Кочевой быт калмыков», на которой представлены уникальные экспонаты из фондов Национального музея имени Н. Пальмова.
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Как отмечают сотрудники, это не просто экспозиция, а живая эстафета времени, раскрывающая особенности быта и духовной культуры кочевников Великой степи.
На церемонии открытия присутствовали директор Национального исторического музея Республики Беларусь Александр Храмой, а также советники Главы Республики Калмыкия Геннадий Корнеев и Владимир Салыков.
📼Подробнее об этом смотрите в 21.10