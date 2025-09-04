В Постоянном Представительстве Калмыкии проходит цикл мастер-классов по созданию этнических изделий.

Их проводит fashion-дизайнер Дельгир Уланова. Первое занятие было посвящено созданию традиционного калмыцкого накосника — йовуна. Это уникальный элемент женского костюма, обладающий глубокой символикой. Им украшали шиврлг — чехол для косы, скрывающий волосы. Их носили девушки и молодые женщины, акцентируя не только красоту, но и сакральную связь с наследием предков. Накосник выполнял функцию хранителя жизненной силы, заключённой в волосах, и оберега для своей хозяйки. Мастер-классы позволяют участникам не только освоить старинные техники, но и глубже понять духовные основы калмыцкой культуры.