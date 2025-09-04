5 октября, 18:20
5 октября, 13:40
НовостиСобытие

В Элисте состоялось открытое межрегиональное соревнование по смешанным единоборствам среди юношей, приуроченное к 585-летию эпоса «Джангар».

В турнире приняли участие 80 спортсменов из Астраханской области, Краснодарского края, Чечни и Калмыкии.

Юные спортсмены нашей республики показали отличные результаты:

🥇 Алдар Доржеев – 1 место.

🥈 Эрдем Натрубушиев – 2 место.

🥈 Дорджи Нимгиров – 2 место.

Они продемонстрировали высокий уровень подготовки и уверенно конкурировали с опытными соперниками из других регионов

Фото: Октябрьское РМО Республики Калмыкия

