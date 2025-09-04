5 октября, 18:16
5 октября, 13:45
НовостиСобытие

Олимпийский чемпион Алексей Мишин провёл мастер-класс для юных борцов Калмыкии.

В рамках открытия IX Республиканского турнира по греко-римской борьбе, который проходит в память о воине-десантнике Джангаре Авганове, воспитаннике Лаганской ДЮСШ, спортсмен поделился с подрастающим поколением секретами мастерства. Алексей Мишин раскрыл технические тонкости и подчеркнул важность дисциплины для достижения высот в спорте. Мероприятие собрало перспективных атлетов со всей республики, получивших уникальную возможность перенять опыт у чемпиона.

Видео: Лаганский район

