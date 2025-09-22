В период проведения III Международного буддийского форума Элистинский городской транспорт будет работать в новом режиме

Автобусы, украшенные тематической символикой, бесплатно доставят гостей к месту торжественного открытия — Ставке кочевника у Ярмарочного пруда.

Посадка пассажиров начнется у входа в Парк Победы в 7-м микрорайоне (со стороны ул. Хрущева). Оттуда автобусы проследуют до здания Элистинского ЗАГСа, где будет организована пересадка на шаттлы, следующие непосредственно к площадке форума.

После мероприятия возвращение гостей в город будет осуществляться до остановки «Элиста-Лада» на улице Пюрбеева.

Фото: Город Элиста