В период проведения III Международного буддийского форума Элистинский городской транспорт будет работать в новом режиме
Автобусы, украшенные тематической символикой, бесплатно доставят гостей к месту торжественного открытия — Ставке кочевника у Ярмарочного пруда.
Посадка пассажиров начнется у входа в Парк Победы в 7-м микрорайоне (со стороны ул. Хрущева). Оттуда автобусы проследуют до здания Элистинского ЗАГСа, где будет организована пересадка на шаттлы, следующие непосредственно к площадке форума.
После мероприятия возвращение гостей в город будет осуществляться до остановки «Элиста-Лада» на улице Пюрбеева.
Фото: Город Элиста