24 сентября, 07:39
НовостиСобытие

По иску прокурора Ики-Бурульского района местный житель, страдающий психическим расстройством, лишен права управления транспортным средством

Прокуратура Ики-Бурульского района добилась в суде решения о лишении права управления транспортным средством 42-летнего местного жителя, состоящего на учете у врача-психиатра с заболеванием, препятствующим безопасному вождению. Проверка выявила, что наличие у мужчины водительского удостоверения создавало реальную угрозу для безопасности дорожного движения.

Суд удовлетворил иск прокурора, обязав гражданина сдать водительское удостоверение в ГИБДД.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

