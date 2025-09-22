Кардиохирурги из центра им. Бакулева проведут консультации в Калмыкии

С 3 по 4 октября ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева проведут прием в Республиканской консультативной поликлинике на базе больницы им. П. Жемчуева. Цель визита — отбор пациентов для высокотехнологичных операций по лечению хронической сердечной недостаточности, пороков сердца и патологий аорты.

Для записи на консультацию необходимо получить направление от участкового терапевта или кардиолога. Сотрудничество между Минздравом Калмыкии и центром им. Бакулева длится семь лет, за это время сотни жителей республики получили жизненно важную медицинскую помощь.

Это возможность для пациентов с тяжелыми заболеваниями сердца пройти диагностику у ведущих столичных специалистов без выезда за пределы региона.

Фото: Минздрав Калмыкии