23 сентября, 16:07
 25 °C
98,96
84,02
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 сентября, 12:51
НовостиСобытие

Кардиохирурги из центра им. Бакулева проведут консультации в Калмыкии

Кардиохирурги из центра им. Бакулева проведут консультации в Калмыкии

С 3 по 4 октября ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева проведут прием в Республиканской консультативной поликлинике на базе больницы им. П. Жемчуева. Цель визита — отбор пациентов для высокотехнологичных операций по лечению хронической сердечной недостаточности, пороков сердца и патологий аорты.

Для записи на консультацию необходимо получить направление от участкового терапевта или кардиолога. Сотрудничество между Минздравом Калмыкии и центром им. Бакулева длится семь лет, за это время сотни жителей республики получили жизненно важную медицинскую помощь.

Это возможность для пациентов с тяжелыми заболеваниями сердца пройти диагностику у ведущих столичных специалистов без выезда за пределы региона.

Фото: Минздрав Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия