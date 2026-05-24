Ночная трасса: правила безопасности в темноте

Ночные поездки по степным дорогам требуют от водителя предельной концентрации. Госавтоинспекция Калмыкии напоминает: в темноте зрительное восприятие обманчиво, а тормозной путь не должен превышать зону видимости фар.

Как сделать ночной путь безопасным:

1. Чистота обзора. Перед выездом тщательно протрите лобовое стекло с двух сторон и фары. Грязь и жировая пленка внутри салона в свете встречных фар создают блики, которые ослепляют водителя и скрывают пешеходов.

2. Контроль скорости. Двигайтесь со скоростью, которая позволит вовремя остановить автомобиль при появлении препятствия. Помните: ближний свет фар бьет всего на 45–50 метров — на скорости 90 км/ч это расстояние машина пролетает за пару секунд.

3. Борьба с ослеплением. Если встречный автомобиль не переключается на ближний свет, не смотрите прямо на его фары. Переведите взгляд чуть правее, ориентируясь по белой линии разметки или краю обочины.

4. Защита от усталости. Первые признаки утомления ночью — это оптические иллюзии (когда дорожный знак кажется силуэтом человека). При их появлении немедленно остановитесь для отдыха на безопасной спецстоянке или АЗС.

Важно: Переключайте дальний свет на ближний не менее чем за 150 метров до встречного автомобиля, а также при приближении к попутной машине, чтобы не слепить водителя через зеркала.

Соблюдение правил — гарантия спокойного пути. Белой дороги!

