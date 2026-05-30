В Лаганском районе возбуждено дело за хранение наркотиков.

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий на животноводческой стоянке обнаружили и изъяли полимерный пакет с веществом растительного происхождения.

Местный житель сознался, что сорвал дикорастущую коноплю, изготовил «химку» для личного потребления и спрятал в шкафу. Экспертиза подтвердила: изъятое — наркотическое средство «масло каннабиса» массой 1,062 г.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства.

