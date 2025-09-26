27 сентября, 21:31
27 сентября, 18:26
НовостиСобытие

Сегодня в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакъямуни» состоялось музыкальное подношение «Трем драгоценностям» - Будде, Дхарме и Сангхе.

Почетными гостями мероприятия стали участники буддийского форума. Это яркое событие домбристов пришли посмотреть не только жители степного региона , а также туристы из разных уголков страны. В сводном оркестре не только профессиональные музыканты, а также воспитанники музыкальных школ. Многие участники масштабного мероприятия специально обучались игре на домбре, чтобы стать частью большого культурного события.

