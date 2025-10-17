В Калмыкии выявлены нарушения ветеринарного законодательства в местном КФХ.

Совместная проверка прокуратуры Ики-Бурульского района и специалистов Россельхознадзора выявила серьёзные нарушения в работе местного сельхозпроизводителя. На животноводческой стоянке, где содержатся крупный рогатый скот, овцы и козы, лабораторные исследования подтвердили наличие возбудителя бруцеллёза в пробах, взятых у мелкого рогатого скота.

Руководитель фермерского хозяйства проигнорировал требования ветеринарного законодательства, не обеспечив сдачу животных на санитарный убой в установленный 15-дневный срок после подтверждения диагноза.

По факту нарушения возбуждено административное дело за несоблюдение правил борьбы с особо опасными заболеваниями животных. Документы направлены в Управление Россельхознадзора для принятия решения.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия