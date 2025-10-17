В Калмыкии сотрудники Госавтоинспекции обнаружили наркотические вещества в салоне автомобиля.

На федеральной трассе в Яшкульском районе полицейские остановили «Лада-Веста» под управлением 39-летнего местного жителя. При общении с водителем правоохранители выявили у него признаки опьянения, однако мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В ходе досмотра транспортного средства были обнаружены три полимерных пакета с веществом растительного происхождения, предположительно каннабисом. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Вещества изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия