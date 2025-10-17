20 октября, 13:32
 13 °C
94,58
80,98
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 октября, 08:17
НовостиСобытие

В Калмыкии сотрудники Госавтоинспекции обнаружили наркотические вещества в салоне автомобиля.

В Калмыкии сотрудники Госавтоинспекции обнаружили наркотические вещества в салоне автомобиля.

На федеральной трассе в Яшкульском районе полицейские остановили «Лада-Веста» под управлением 39-летнего местного жителя. При общении с водителем правоохранители выявили у него признаки опьянения, однако мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В ходе досмотра транспортного средства были обнаружены три полимерных пакета с веществом растительного происхождения, предположительно каннабисом. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Вещества изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия