4 декабря, 09:24
НовостиСобытие

Элистинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Целинного района об аннулировании водительского удостоверения, выданного местному жителю за взятку.

Документ был получен без фактической сдачи экзаменов по теории и практике вождения.

Ранее мужчина был признан виновным в даче взятки в 25 тысяч рублей через посредника и приговорён к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Прокуратура обратилась в суд, поскольку наличие у гражданина прав, полученных незаконным путём, создавало угрозу безопасности на дорогах.

Решение суда направлено на предотвращение возможных нарушений прав участников дорожного движения и пресечение коррупционных схем в сфере выдачи водительских удостоверений.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

