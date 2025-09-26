Сегодня третий день Международного буддийского форума, который объединил верующих из более чем 30 стран мира для обсуждения путей развития буддизма в условиях глобализации, технологического прогресса и межкультурного диалога.
Сегодня его участники продолжают обсуждать вопрос буддизма в новом тысячелетии. Республика выстраивает диалог цивилизаций, основанный на уважении к традиционным ценностям каждого народа. Об этом заявил глава Калмыкии Бату Хасиков на торжественном открытии форума.