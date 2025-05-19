В Калмыкии управление ФССП РФ по РК по сложившейся традиции с 19 мая по 2 июня проведет Всероссийскую акцию «Судебные приставы — детям».

Так, в счет оплаты задолженности по алиментам автомобиль неплательщика был продан на торгах. Из-за неуплаты алиментов в размере 400 тысяч рублей судебные приставы Элисты арестовали и произвели оценку иномарки должника. Несмотря на меры принудительного исполнения судебного решения, мужчина задолженность не оплатил.

Судебный пристав выставил автомобиль на торги в счет долга по алиментам. Мужчина скрывал арестованное имущество, тем не менее автомобиль был изъят и в дальнейшем реализован на торгах.

Копии исполнительного документа судебный пристав направил в организацию для удержания периодических платежей.

Фото: УФССП России по Республике Калмыкия