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19 мая, 14:26
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Делегация Кетченеровского района Калмыкии приняла участие в межрегиональном фестивале национальных культур "Вместе мы - Россия".

Делегация Кетченеровского района Калмыкии приняла участие в межрегиональном фестивале национальных культур "Вместе мы - Россия".

В селе Комсомольское Кировского района Северной Осетии – Алании состоялся межрегиональный фестиваль национальных культур.

Он собрал гостей из разных регионов страны. Делегации прибыли из Дагестана, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, а также из Ростовской и Запорожской областей.

Фестиваль объединил в себе дни национальных культур, мастер-классы по кулинарии, ярмарку народных ремесел и изделий ручной работы, возможность попробовать блюда национальной кухни и различных народов России, концертная программа с участием фольклорных коллективов, форум.

Комсомольское сельское поселение Кировского района Северной Осетии заключило соглашение о сотрудничестве с Чкаловским сельским МО Калмыки.

Фото: Администрация Кетченеровского РМО РК

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