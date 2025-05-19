«Семьи счастливые моменты» - объявлен очередной фотоконкурс на текущий год.

Заявки можно подавать для участия в следующих номинациях: «счастливы вместе», «веселые будни и праздники большой семьи», «семейная династия». В рамках Года защитника Отечества, объявленного Президентом, принято решение о введении новой номинации – «Семья героя». Всего же за 4 года в фотоконкурсе приняли участие более 150 семей.

Между тем, в Элисте открылась фотовыставка участников и победителей прошлых лет. «Стараемся как можно больше проводить различных мероприятий в целях укрепления связи поколений, семейного воспитания, патриотизма, распространения положительного опыта семейных династий», отметили в профильном ведомстве.