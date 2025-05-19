  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 мая, 15:23
НовостиСобытиеКультура

«Семьи счастливые моменты» - объявлен очередной фотоконкурс на текущий год.

«Семьи счастливые моменты» - объявлен очередной фотоконкурс на текущий год.

Заявки можно подавать для участия в следующих номинациях: «счастливы вместе», «веселые будни и праздники большой семьи», «семейная династия». В рамках Года защитника Отечества, объявленного Президентом, принято решение о введении новой номинации – «Семья героя». Всего же за 4 года в фотоконкурсе приняли участие более 150 семей.

Между тем, в Элисте открылась фотовыставка участников и победителей прошлых лет. «Стараемся как можно больше проводить различных мероприятий в целях укрепления связи поколений, семейного воспитания, патриотизма, распространения положительного опыта семейных династий», отметили в профильном ведомстве.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия