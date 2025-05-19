В отношении жителя Черноземельского района возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и изготовление наркотических средств.

Оперативными сотрудниками Отделения полиции поселка Комсомольский были проведены оперативно-розыскные мероприятия по месту проживания жителя Черноземельского района.

В ходе обыска в помещении было обнаружено и изъято небольшое количество вещества растительного происхождения, имеющего специфический запах. 56-летний хозяин дома признался, что в свертке находится «химка», которую он изготовил самостоятельно для личного употребления.

Согласно заключению проведенной экспертизы, представленное вещество содержит в своем составе наркотическое средство «каннабис» массой более 4,5 гр. Также были найдены предметы для изготовления наркотических средств.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения, дознавателем Отделения полиции поселка Комсомольский возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия