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20 мая, 09:49
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В отношении жителя Черноземельского района возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и изготовление наркотических средств.

В отношении жителя Черноземельского района возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и изготовление наркотических средств.

Оперативными сотрудниками Отделения полиции поселка Комсомольский были проведены оперативно-розыскные мероприятия по месту проживания жителя Черноземельского района.

В ходе обыска в помещении было обнаружено и изъято небольшое количество вещества растительного происхождения, имеющего специфический запах. 56-летний хозяин дома признался, что в свертке находится «химка», которую он изготовил самостоятельно для личного употребления.

Согласно заключению проведенной экспертизы, представленное вещество содержит в своем составе наркотическое средство «каннабис» массой более 4,5 гр. Также были найдены предметы для изготовления наркотических средств.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения, дознавателем Отделения полиции поселка Комсомольский возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия

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