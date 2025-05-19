В Калмыкии завершилось открытое первенство «РСШОР по боксу им. Ц.С. Балзанова», посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Более 150 юных боксеров из разных уголков Калмыкии, а также гости из Астраханской области и города Сочи приняли участие в турнире. В течение нескольких дней на ринге разворачивались захватывающие поединки. Молодые боксеры демонстрировали не только отточенную технику и физическую подготовку, но и невероятную силу духа, волю к победе и уважение к сопернику.

Видео: Министерство физической культуры и спорта РК