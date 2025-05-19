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19 мая, 12:05
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Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования семьям погибших в ДТП на территории региона

«Сейчас ключевая задача – поддержать пострадавших. Минздрав республики делает всё необходимое. Лично контролирую ситуацию», – заявил руководитель Калмыкии.

Восемь человек после оказания медицинской помощи были отправлены домой и будут находиться под амбулаторным наблюдением. Ещё трое госпитализированы и направлены в Александро-Мариинскую областную больницу в Астрахани. Состояние пациентов стабильное, средней степени тяжести.

Кроме того, Бату Хасиков поручил провести совместно с МВД и Следственным комитетом РФ по Калмыкии дополнительные проверки всех транспортных компаний, занимающихся пассажирскими перевозками в регионе.

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